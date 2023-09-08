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"Цель россии - уничтожение украинской государственности": Резников предостерег Запад от переговоров с москвой

Киев • УНН

 • 387033 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Если Запад признает временно оккупированные украинские территории "российскими", как того требует страна-агрессор, это лишь даст врагу время, чтобы "перегруппироваться". Цель россии - уничтожить украинскую государственность и ассимилировать украинцев, предостерег западных политиков бывший министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье для The Guardian, передает УНН.

Цитата

"россия требует признания оккупированных территорий Украины своей территорией в обмен на прекращение войны. Но это, очевидно, только ради одного – выиграть время, перегруппироваться и с помощью новых ресурсов "наконец решить украинский вопрос". россия не признает существование Украины и украинского народа; ее цель – уничтожение украинской государственности и ассимиляция украинцев", - отметил Резников.

Детали

Он заявил, что российский диктатор использует "подобную схему" что и немецкий фюрер Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Он напомнил, что в 1938 году, чтобы предотвратить войну, в Мюнхене было подписано "печально известное" соглашение о передаче Судетской области Чехословакии Третьему Рейху.

"Из истории мы знаем, что Гитлера это не остановило. Вскоре Третий Рейх получил полный контроль над тем, что осталось от Чехословакии, включая ее значительный военный арсенал, который впоследствии сыграл важную роль во вторжении в Польшу и Францию", - заметил Резников.

Бывший глава Минобороны предостерег, что амбиции россии "не остановятся" на Украине.

"Я считаю, что позволить россии получить украинские ресурсы, включая большой фонд вербовки, только усилит амбиции Кремля и приведет к новой большой войне в Восточной Европе, которая неизбежно привлечет НАТО – со всеми вытекающими из этого рисками", - подытожил он.

Напомним

Министр обороны Украины в 2021-2023 годах Алексей Резников в статье для The Guardian указал, что победа Украины – это не мечта, а реальность, и для этого есть ряд составляющих.

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