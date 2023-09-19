Президент Бразилії покине Нью-Йорк достроково через втому та біль

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З суботи 16 вересня Лула перебуває в Сполучених Штатах, де бере участь у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

За словами міністрів, які входять до складу делегації, президент повідомив про втому та біль. Але всі заплановані плани будуть виконані. Серед них зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і США Джо Байденом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський уперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою Нью-Йорку в середу. Про це повідомила прессекретар президента Бразилії Синтія Рібейро.