Президент Бразилії покине Нью-Йорк достроково через втому та біль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва перенесе своє повернення до Бразилії на середу, але зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом відбудеться все одно. Про це повідомляє CNN Brasil, пише УНН.
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З суботи 16 вересня Лула перебуває в Сполучених Штатах, де бере участь у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
За словами міністрів, які входять до складу делегації, президент повідомив про втому та біль. Але всі заплановані плани будуть виконані. Серед них зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським і США Джо Байденом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський уперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою Нью-Йорку в середу. Про це повідомила прессекретар президента Бразилії Синтія Рібейро.