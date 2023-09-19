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У Бразилії підтвердили, що да Сілва зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку

У Бразилії підтвердили, що да Сілва зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський уперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою Нью-Йорку в середу. Про це повідомила прессекретар президента Бразилії Синтія Рібейро, передає УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Зустріч відбудеться о 16:00 за східним часом", - сказала Рібейро.

Подробиць вона не повідомила.

Доповнення

Раніше Reuters повідомляв з посиланням на два джерела в уряді Бразилії, що Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу.

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