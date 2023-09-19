В Бразилии подтвердили, что да Силва встретится с Зеленским в Нью-Йорке

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"Встреча состоится в 16:00 по восточному времени", - сказала Рибейро.

Подробностей она не сообщила.

Дополнение

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на два источника в правительстве Бразилии, что Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду.

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