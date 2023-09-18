Президент Бразилии планирует встретится с Зеленским в Нью-Йорке - Reuters

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«Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в среду», - говориться в сообщении.

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Ранее Зеленский заявлял, что Бразилия и президент Лула да Силва могли бы помочь в реализации одного из пунктов Украинской формулы мира.