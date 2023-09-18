Президент Бразилії планує зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу. Про це Reuters повідомляє з посиланням на два джерела в уряді Бразилії, передає УНН.
Цитата
«Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що Бразилія і президент Лула да Сілва могли б допомогти в реалізації одного з пунктів Української формули миру.