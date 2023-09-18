Президент Бразилії планує зустрітися із Зеленським у Нью-Йорку - Reuters

Цитата

«Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що Бразилія і президент Лула да Сілва могли б допомогти в реалізації одного з пунктів Української формули миру.