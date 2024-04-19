Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский

Президент Украины считает, что для президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы было бы "большой ошибкой" лично встретиться с президентом рф Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Казани. Зеленский отметил, что главу кремля следует политически изолировать, поскольку путин должен почувствовать историческую ошибку из-за начала войны против Украины, передает УНН со ссылкой на CNN Brasil.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг (18), что было бы "большой ошибкой" для президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита БРИКС, который состоится в Казани, РФ, в октябре 2024 года.

Это его дело - встречаться с Путиным или нет. Но это было бы большой ошибкой, потому что мы должны политически изолировать Путина. Он должен почувствовать, что совершил исторические ошибки, напав на Украину и начав войну. А когда лидер встречается с ним, это придает (Путину) легитимности. Я думаю, что это большая ошибка - сказал президент Украины.

При этом сообщается, что заявление Зеленского было ответом на вопрос CNN о том, как он видит возможную поездку Лулы на саммит БРИКС. CNN напоминает, что бразильский лидер не ответил на несколько приглашений посетить Украину и увидеть реальность войны и агрессии рф.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапестой. Стороны обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира, который запланирован в Швейцарии, а также недавние удары России по Украине.