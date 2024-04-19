Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский считает, что встреча президента Бразилии Лулы да Силвы с Путиным во время саммита БРИКС была бы "большой ошибкой", поскольку Путин должен быть политически изолирован за военную агрессию против Украины.
Президент Украины считает, что для президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы было бы "большой ошибкой" лично встретиться с президентом рф Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Казани. Зеленский отметил, что главу кремля следует политически изолировать, поскольку путин должен почувствовать историческую ошибку из-за начала войны против Украины, передает УНН со ссылкой на CNN Brasil.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг (18), что было бы "большой ошибкой" для президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита БРИКС, который состоится в Казани, РФ, в октябре 2024 года.
Это его дело - встречаться с Путиным или нет. Но это было бы большой ошибкой, потому что мы должны политически изолировать Путина. Он должен почувствовать, что совершил исторические ошибки, напав на Украину и начав войну. А когда лидер встречается с ним, это придает (Путину) легитимности. Я думаю, что это большая ошибка
При этом сообщается, что заявление Зеленского было ответом на вопрос CNN о том, как он видит возможную поездку Лулы на саммит БРИКС. CNN напоминает, что бразильский лидер не ответил на несколько приглашений посетить Украину и увидеть реальность войны и агрессии рф.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапестой. Стороны обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира, который запланирован в Швейцарии, а также недавние удары России по Украине.
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский
Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook
ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей
Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на соратника навального
Столтенберг: министры НАТО согласились предоставить дальнейшую военную поддержку Украине, включая больше ПВО
В Неаполе паром с людьми врезался в пирс: ранены по меньшей мере 29 человек, на борту были дипломаты G7
Совет Украина-НАТО провел заседание: Зеленский проинформировал союзников о ситуации на поле боя и потребности в ПВО
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россииЭксклюзив
Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты
Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс
Популярные
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Личная встреча с Путиным для президента Бразилии была бы "большой ошибкой", поскольку глальщика кремля нужно политически изолировать - Зеленский
Президент Украины Зеленский считает, что встреча президента Бразилии Лулы да Силвы с Путиным во время саммита БРИКС была бы "большой ошибкой", поскольку Путин должен быть политически изолирован за военную агрессию против Украины.
Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрыть свои страницы в Facebook
Правительство Нидерландов рассматривает возможность закрытия своих страниц в Facebook из-за беспокойства о конфиденциальности, поскольку Meta (материнская компания Facebook) отказалась предоставить открытую информацию об обработке персональных данных, собранных от посетителей правительственных страниц, что потенциально нарушает законодательство о конфиденциальности.
ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей
Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выманивали у людей деньги, представляясь работниками Государственного бюро расследований и предлагая широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов".
Дональд Туск сообщил, что задержан заказчик нападения на соратника навального
белоруса, который работал на россиян и заказал двум полякам убийство соратника навального, задержали вместе с нападавшими в Польше.
Столтенберг: министры НАТО согласились предоставить дальнейшую военную поддержку Украине, включая больше ПВО
Министры обороны стран НАТО договорились о предоставлении Украине усиленной военной поддержки, включая системы противовоздушной обороны.
В Неаполе паром с людьми врезался в пирс: ранены по меньшей мере 29 человек, на борту были дипломаты G7
По меньшей мере 29 человек получили ранения, когда паром, перевозивший пассажиров с итальянского острова Капри, где проходит встреча министров иностранных дел G7, столкнулся с причалом в Неаполе.
Совет Украина-НАТО провел заседание: Зеленский проинформировал союзников о ситуации на поле боя и потребности в ПВО
Министры обороны стран НАТО провели виртуальную встречу с президентом Зеленским, который проинформировал их о ситуации на поле боя в Украине и критической потребности страны в дополнительных системах противовоздушной обороны.
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные из него, что означает стратегическое поражение россии, поскольку она больше не может производить такие самолеты и имеет лишь около 20, которые могут выполнять боевые задачи.
Атака порта в Одесской области: россияне выпустили четыре ракеты
Россияне выпустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре в Одесской области, попав в объект сельскохозяйственного сектора.
Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс
Мартин Скорсезе планирует снять сразу два фильма: байопик о Фрэнке Синатре с Леонардо Ди Каприо в главной роли и Дженнифер Лоуренс в роли Авы Гарднер, а также фильм о жизни Иисуса по мотивам романа Сюсако Эндо.