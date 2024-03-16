США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби

Соединенные Штаты не возражают против того, что другие страны могут разместить свои войска в Украине. Об этом на брифинге заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

Детали

На вопрос, будут ли в Вашингтоне против того, чтобы другие страны разместили свои войска в Украине, Кирби заявил, что это суверенно право каждой страны.

Это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США - ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать своих войск ответил Кирби.

В то же время Кирби в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска в Украине.

Дополнение

Западные политики комментируют возможность отправки войск на Украину с подачи президента Франции Эмманюэля Макрона, который в феврале публично заявил, что не исключает такой возможности.

Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира