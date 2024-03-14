Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира

Европа должна готовиться к войне, если она хочет мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому национальному телевидению, передает УНН.

Детали

Макрон сказал, что Россия Путина является врагом, который не остановится в Украине, если разгромит войска Киева.

Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю сказал Макрон.

Он добавил: "Если бы война распространилась в Европе, виновата была бы Россия.

Но если бы мы решили быть слабыми, если бы мы сегодня решили, что не будем отвечать, это уже означало бы поражение. А я этого не хочу отметил президент Франции

Он добавил, что безопасность Европы "поставлена на карту в Украине".

Макрон сказал, что для Европы важно не проводить красные линии, которые бы сигнализировали о слабости Кремля и побуждали его продолжать вторжение в Украину.

Но он отказался сообщить детали, как может выглядеть развертывание в Украине.

Дополнение

Макрон также повторил свою позицию относительно нельзя исключать введения западных войск в Украину, но добавил, что сегодняшняя ситуация этого не требует.

"Мы сегодня не в такой ситуации", - сказал он, но добавил, что "все эти варианты возможны".

Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину