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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира

Макрон: Европа должна быть готова к войне, если она хочет мира

Киев  •  УНН

14 марта 2024, 21:58  •  1734 просмотра

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Макрон заявил, что Европа должна готовиться к войне, если хочет мира, поскольку победа России в Украине снизит доверие к Европе до нуля, а война может распространиться по всей Европе, что возложит ответственность на Россию.

Европа должна готовиться к войне, если она хочет мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому национальному телевидению, передает УНН.

Детали

Макрон сказал, что Россия Путина является врагом, который не остановится в Украине, если разгромит войска Киева.

Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю

сказал Макрон.

Он добавил: "Если бы война распространилась в Европе, виновата была бы Россия.

Но если бы мы решили быть слабыми, если бы мы сегодня решили, что не будем отвечать, это уже означало бы поражение. А я этого не хочу 

отметил президент Франции

Он добавил, что безопасность Европы "поставлена на карту в Украине".

Макрон сказал, что для Европы важно не проводить красные линии, которые бы сигнализировали о слабости Кремля и побуждали его продолжать вторжение в Украину.

Но он отказался сообщить детали, как может выглядеть развертывание в Украине.

Дополнение

Макрон также повторил свою позицию относительно нельзя исключать введения западных войск в Украину, но добавил, что сегодняшняя ситуация этого не требует.

"Мы сегодня не в такой ситуации", - сказал он, но добавил, что "все эти варианты возможны".

Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину14 марта 2024, 20:12 • 19510 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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