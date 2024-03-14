Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление относительно отправки войск в Украину и подчеркнул, что "Франция является силой мира", передает УНН.

Считая, что война в Украине является "экзистенциальной для нашей Европы и для Франции", Макрон заявил, что "мы никогда не пойдем в наступление, мы никогда не возьмем инициативу". Он продолжил словами, что "Франция является силой мира".

"Сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабыми, а потому мы должны сознательно смотреть на ситуацию и мы должны с решимостью, волей, мужеством сказать, что мы готовы достичь средств для достижения нашей цели, которая заключается в том, что россия не выиграет", - добавил президент Франции.

"Мир - это не капитуляция Украины", - настаивал Эммануэль Макрон.

"Как вы думаете, поляки, литовцы, эстонцы, румыны, болгары могли бы хоть секунду остаться в мире (в случае победы России в Украине)?" - спрашивает Эммануэль Макрон, для которого, "если россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю".

По словам Макрона, "у нас больше не будет безопасности" в Европе, если россия "победит" в Украине.

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