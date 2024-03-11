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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 16:27  •  37252 просмотра

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Президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает Украину и призывает к поражению россии, осознавая, что Европа должна пользоваться стратегической автономией и наращивать свой военный потенциал в отсутствие зонтика безопасности США.

Президент Франции Эммануэль Макрон воплощает стремление своей страны выйти из-под влияния США и хочет войти в историю. Это осознание необходимости победить рф побуждает Макрона прибегать к проактивным заявлениям по Украине. Такое мнение в комментарии УНН высказал дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.

"Как мы видим, сейчас сложилась довольно интересная геополитическая конфигурация: США ушли во внутренние дискуссии, а Европа поняла, что США при определенных обстоятельствах может и не выполнить свои обязательства. Также заявления Трампа, что он выведет войска напугало европейцев", - считает эксперт.

Осипенко предполагает, что европейские лидеры "взялись за ум". Относительно заявлений Эммануэля Макрона, то эксперт отметил, что Франция всегда стремилась избавиться от влияния США.

"Франция всегда заявляла о том, чтобы хочет избавиться от американского влияния, а тут Америка сама ушла в изоляцию, во внутреннюю дискуссию в связи с выборами. И это шанс реализовать свои стратегические планы, которые она всегда хотела реализовать", - считает международник.

Осипенко отмечает, что Макрон стремится войти в историю и думает о долгосрочных перспективах, в частности, о том каким он запомнится.

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"Он опережает время такими заявлениями, как об отправке войска НАТО в Украину. Он - первый лидер, который заявил о том, что россия должна проиграть. До этого два года они говорили, что Украина не должна проиграть. Макрон первый, кто сказал, что проигрыш россии обеспечит стабильность и безопасность в Европе. Макрон впервые через два года войны озвучил, что все-таки надо побеждать россию. Запад понял, что с тем режимом они не договорятся. путин демонстративно убил последнего оппозиционера в своей стране", - убежден эксперт.

По словам Осипенко, сейчас в ситуации, когда США погружены во внутриполитические дискуссии, европейские лидеры поняли, что время осуществлять свою стратегическую автономию и идентичность.

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"Но на этом моменте возникает вопрос, если они осуществляют эту идентичность, а над ними нет зонтика безопасности от США с ядерным оружием, то им надо создавать свои совместные войска. Им необходимо развивать свои армии, которые они сократили в 90-х годах, запускать военно-промышленный комплекс, который не тянет даже помощь Украине, не говоря об армиях, которые будут развиваться и расширяться. То есть, одновременно решать все эти вопросы, которые были до этого не решены, потому что когда американцы обеспечивали безопасность, европейцы же просто зарабатывали деньги.

Украина обеспечивает время для подготовки Европы к войне. Эти 2-5 лет на решение вышеперечисленных задач может обеспечить Украина, сдерживая россию", - считает эксперт.

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Осипенко напомнил, что россия уже бросила в лицо европейцев ультиматум, что хочет вернуть свою зону влияния - страны Центральной и Восточной Европы, среди которых есть и члены ЕС и НАТО. рф заявила, что не остановится на Украине.

"Европа думала, что Украина проиграет и ситуация стабилизируется. Но Украина стоит и это дает время Европе подготовиться к войне. Они поняли, что они попали в войну уже. И поэтому здесь уже вопрос лидерства", - добавил эксперт.

Напомним

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Кроме того, лидер Франции подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы россия не выиграла войну.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
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donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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