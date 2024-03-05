Макрон заявил, что "принимает" свой призыв к "стратегическому началу" и предостерегает от "духа поражения"

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  100963 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  115776 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  117210 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  152634 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  173151 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  159766 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  159651 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  156125 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  242610 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292336 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Макрон заявил, что "принимает" свой призыв к "стратегическому началу" и предостерегает от "духа поражения"

Макрон заявил, что "принимает" свой призыв к "стратегическому началу" и предостерегает от "духа поражения"

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 15:48  •  14495 просмотра

Read in English

Президент Франции Эммануэль Макрон принял его призыв к "стратегическому скачку" в поддержке Украины и предостерег от демонстрации пораженческих настроений, заявив, что западные союзники должны активизировать свои действия.

Президент Франции Эммануэль Макрон "принял" во вторник факт призыва к "стратегическому прыжку", упомянув о возможности отправки западных войск в Украину, предостерегая от "тающего духа поражения (…) ". Об этом он сказал во время пресс-конференции с его президентом Чехии Петром Павелом, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Это наша война или не наша война? Можем ли мы отвернуться и подумать, что все может продолжаться? Я в это не верю, и поэтому это стратегический скачок, к которому я призывал и который я полностью принимаю. 

— сказал глава французского государства.

Макрон оценил "ясность" своих высказываний — как "то, что нужно Европе".

Президент Франции также заявил, что он "полностью поддерживает предложение обложить налогом доходы" от замороженных российских активов, что составляет "три-пять миллиардов" евро в год, "в правовых рамках" международного права.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.

Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины - Макрон5 марта 2024, 15:22 • 15986 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
Макрон заявив, що "приймає" свій заклик до "стратегічного початку" і застерігає від "духу поразки"
Macron said he "accepts" his call for a "strategic start" and warned against a "spirit of defeat"
Новости по теме

Макрон заявил, что "принимает" свой призыв к "стратегическому началу" и предостерегает от "духа поражения"

Президент Франции Эммануэль Макрон принял его призыв к "стратегическому скачку" в поддержке Украины и предостерег от демонстрации пораженческих настроений, заявив, что западные союзники должны активизировать свои действия.

Война •   •  14495 просмотра
Макрон заявил, что "принимает" свой призыв к "стратегическому началу" и предостерегает от "духа поражения"

В Meta произошел масштабный сбой: что известно

Пользователи не могут войти в Facebook, Instagram и Messenger, поскольку социальные сети претерпели глобальный сбой.

Технологии •   •  11513 просмотра
В Meta произошел масштабный сбой: что известно

Tesla останавливает завод в Германии из-за возможного провокационного поджога неподалеку

Tesla приостановила производство на своем заводе в Берлине из-за вероятного поджога соседней высоковольтной электроопоры, что привело к отключению электроэнергии.

Новости Мира •   •  11477 просмотра
Tesla останавливает завод в Германии из-за возможного провокационного поджога неподалеку

ВАКС назначил на 14 марта рассмотрение дела в отношении Князева

Высший антикоррупционный суд назначил на 14 марта слушания по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в размере $2,7 млн.

Криминал и ЧП •   •  11700 просмотра
ВАКС назначил на 14 марта рассмотрение дела в отношении Князева

Президент Чехии по присутствие военных в Украине: "Давайте не ограничивать себя там, где не нужно"

Президент Чехии Петр Павел после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал к расширению форм помощи Украине, включая возможное присутствие.

Война •   •  17951 просмотра
Президент Чехии по присутствие военных в Украине: "Давайте не ограничивать себя там, где не нужно"

Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР

Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны России, его серверы IP-телефонии и документооборота, нарушив его работу.

Война •   •  15038 просмотра
Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР

Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины - Макрон

Франция будет способствовать чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран.

Война •   •  15986 просмотра
Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины - Макрон

"Никакие звездочки на погонах не уберегут": Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф

Президент Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф.

Война •   •  16269 просмотра
"Никакие звездочки на погонах не уберегут": Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф

россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" и запустили обязательный "флешмоб" в соцсетях

Оккупанты заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" через обязательный "флешмоб", когда семьи должны выкладывать фото на избирательных участках.

Война •   •  14080 просмотра
россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" и запустили обязательный "флешмоб" в соцсетях

Испания призывает ЕС занять более жесткую позицию по российскому импорту СПГ - Bloomberg

Испания просит ЕС скоординировать более жесткую позицию на импорт российского СПГ и помочь странам выйти из долгосрочных контрактов с москвой.

Новости Мира •   •  11219 просмотра
Испания призывает ЕС занять более жесткую позицию по российскому импорту СПГ - Bloomberg