Макрон заявил, что "принимает" свой призыв к "стратегическому началу" и предостерегает от "духа поражения"
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон принял его призыв к "стратегическому скачку" в поддержке Украины и предостерег от демонстрации пораженческих настроений, заявив, что западные союзники должны активизировать свои действия.
Президент Франции Эммануэль Макрон "принял" во вторник факт призыва к "стратегическому прыжку", упомянув о возможности отправки западных войск в Украину, предостерегая от "тающего духа поражения (…) ". Об этом он сказал во время пресс-конференции с его президентом Чехии Петром Павелом, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
Это наша война или не наша война? Можем ли мы отвернуться и подумать, что все может продолжаться? Я в это не верю, и поэтому это стратегический скачок, к которому я призывал и который я полностью принимаю.
Макрон оценил "ясность" своих высказываний — как "то, что нужно Европе".
Президент Франции также заявил, что он "полностью поддерживает предложение обложить налогом доходы" от замороженных российских активов, что составляет "три-пять миллиардов" евро в год, "в правовых рамках" международного права.
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость.
Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины - Макрон5 марта 2024, 15:22 • 15986 просмотров
Макрон заявил, что "принимает" свой призыв к "стратегическому началу" и предостерегает от "духа поражения"
Президент Франции Эммануэль Макрон принял его призыв к "стратегическому скачку" в поддержке Украины и предостерег от демонстрации пораженческих настроений, заявив, что западные союзники должны активизировать свои действия.
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