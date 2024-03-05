Макрон заявив, що "приймає" свій заклик до "стратегічного початку" і застерігає від "духу поразки"

Президент Франції Еммануель Макрон "сприйняв" у вівторок факт заклику до "стратегічного стрибка", згадавши про можливість відправки західних військ до України, застерігаючи від "духу поразки, що тане (...)". Про це він сказав під час прес-конференції з його президентом Чехії Петром Павелом, передає УНН з посиланням на Le Monde.

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Це наша війна чи не наша війна? Чи можемо ми відвернутися і подумати, що все може тривати? Я в це не вірю, і тому це стратегічний стрибок, до якого я закликав і який я повністю приймаю.