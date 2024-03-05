Макрон заявив, що "приймає" свій заклик до "стратегічного початку" і застерігає від "духу поразки"
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон прийняв його заклик до "стратегічного стрибка" в підтримці України і застеріг від демонстрації пораженських настроїв, заявивши, що західні союзники мають активізувати свої дії.
Президент Франції Еммануель Макрон "сприйняв" у вівторок факт заклику до "стратегічного стрибка", згадавши про можливість відправки західних військ до України, застерігаючи від "духу поразки, що тане (...)". Про це він сказав під час прес-конференції з його президентом Чехії Петром Павелом, передає УНН з посиланням на Le Monde.
Деталі
Це наша війна чи не наша війна? Чи можемо ми відвернутися і подумати, що все може тривати? Я в це не вірю, і тому це стратегічний стрибок, до якого я закликав і який я повністю приймаю.
Макрон оцінив "ясність" своїх висловлювань - як "те, що потрібно Європі".
Президент Франції також заявив, що він "повністю підтримує пропозицію оподаткувати доходи" від заморожених російських активів, що становить "три-п'ять мільярдів" євро на рік, "у правових рамках" міжнародного права.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво.
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