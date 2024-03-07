Макрон обсудил с лидерами партий помощь Украине. В оппозиции говорят, он заявил, что французской поддержке Украины "нет ограничений"
Киев • УНН
Макрон встретился с лидерами французских политических партий, чтобы заручиться большей поддержкой Украины в преддверии выборов в ЕС, удвоив призывы к увеличению военной помощи, несмотря на оппозицию со стороны некоторых партий, таких как ультраправое "Национальное объединение".
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг встретился с лидерами основных политических партий страны, пытаясь доказать важность большей поддержки Украины накануне выборов в Европарламент этим летом, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе Макрон ошеломил многих в Европе, отказавшись исключить отправку западных наземных войск в Украину.
Хотя члены оппозиции осудили его высказывания, Макрон с тех пор удвоил свои призывы увеличить военную помощь Украине, пишет издание.
Ожидалось, что президент Франции и лидеры партий страны обсудят войну, в частности результаты международной конференции по усилению военной поддержки Украины, состоявшейся в Париже на прошлой неделе.
Как пишет Le Monde, лидеры Французской коммунистической партии (PCF) и "Национального объединения" (RN), Фабьен Руссель и Джордан Барделла, покидая Елисейский дворик, сообщили, что Макрон во время встречи в четверг объяснил лидерам партий, что для поддержки Францией Украины "нет ограничений", "нет красных линий".
Парламент Франции будет иметь возможность проголосовать по стратегии страны в отношении Украины, включая двустороннее соглашение о безопасности, подписанное с Украиной в прошлом месяце, после дебатов в нижней палате Национального собрания в следующий вторник и верхней палате Сената в среду.
Накануне встречи с оппозицией Макрон поговорил со своими предшественниками Франсуа Олландом и Николя Саркози в Елисейском дворце поздно вечером в среду.
Выступая перед журналистами после переговоров, Олланд призвал к увеличению помощи Украине и европейскому единству.
"Единственный возможный ответ - показать, что мы с украинцами полностью солидарны, что мы оказываем им всю необходимую поддержку, не принимая сами участия в каких-либо боевых действиях", - заявил Олланд.
Отвечая на вопрос о возможности отправки войск, бывший французский президент-социалист сказал: "Моя позиция по военным вопросам такова: чем меньше мы говорим, тем лучше".
В среду пресс-секретарь правительства Приска Тевено заявила, что "совершенно очевидно", что крайне правое "Национальное объединение" (RN) не поддерживает призыв Макрона сделать все, чтобы обеспечить поражение россии.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил RN в "поддержке россии больше, чем Украины".
Дополнение
"Национальное объединение" (RN) является крупнейшей оппозиционной партией в нижней палате парламента Франции и с большим отрывом лидирует в европейских предвыборных опросах.
Большинство европейских союзников Макрона заявили, что не будут отправлять войска в Украину, тогда как французские официальные лица также настаивали на том, что любые такие силы могут быть отправлены для поддержки таких операций как разминирование, а не для борьбы с российскими войсками.
В очевидном ответе Макрону президент россии владимир путин предупредил о "реальном" риске ядерной войны и заявил, что "у нас также есть оружие, способное поражать цели на их территории".
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