Зеленський відреагував на удар рф по Харкову та області: закликав до більшої рішучості лідерів світу для захисту від терору
Київ • УНН
Зеленський засудив жорстоку російську ракетну атаку на Харків і Люботин, в результаті якої загинули і були поранені люди, і закликав до більш глобальної рішучості у боротьбі з тероризмом.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на Харків та Люботин у Харківській області, пише УНН.
Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога. Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують
Президент наголосив, що "терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті". "І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", - підкреслив Зеленський.
Україна веде перемовини з партнерами, щоб отримати можливість застосування західної зброї по рф - Зеленський21.05.24, 16:08 • 15255 переглядiв