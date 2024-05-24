Зеленський у Харкові: заслухав доповіді про оборону та енергетичну інфраструктуру
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав Харків, щоб обговорити оперативну ситуацію, підготовку до зими, оборонні заходи, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення житлом переселенців.
Президент України Володимир Зеленський відвідав Харків, щоб обговорити оперативну ситуацію, підготовку до зими, оборону, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення енергетичної інфраструктури та житло для переселенців у регіоні, про що повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів
Президент наголосив, що "все місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя".
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