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Зеленський у Харкові: заслухав доповіді про оборону та енергетичну інфраструктуру

Зеленський у Харкові: заслухав доповіді про оборону та енергетичну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 17433 перегляди

Президент Зеленський відвідав Харків, щоб обговорити оперативну ситуацію, підготовку до зими, оборонні заходи, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення житлом переселенців.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Харків, щоб обговорити оперативну ситуацію, підготовку до зими, оборону, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення енергетичної інфраструктури та житло для переселенців у регіоні, про що повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів

- зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "все місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя".

Зеленський відреагував на удар рф по Харкову та області: закликав до більшої рішучості лідерів світу для захисту від терору23.05.24, 12:46 • 15477 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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