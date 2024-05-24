Количество пострадавших из-за атак рф в Харьковской области за минувшие сутки превысило полсотни - полиция

В Харьковской области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов пострадали более 50 человек, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки военные рф наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Богодуховского и Купянского районов.

По данным полиции, в результате российских обстрелов восемь человек погибли, еще 51 пострадали.

При этом в ОВА ранее сообщали о 9 погибших.

Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА