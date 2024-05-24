Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

В результате вечернего вражеского удара по Харькову пострадала женщина, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

23:03, город Харьков. В результате обстрела в здание предприятия повреждена крыша и фасад, выбиты окна. Пострадала женщина - написал Синегубов в Telegram.

8 погибших, 44 пострадавших за сутки в Харьковской области из-за вражеских обстрелов

По его данным, также в 20:00 в селе Куриловка в Купянском районе в результате обстрела горела хозяйственная постройка.

Также в Купянском районе, по его словам, в 10:02 в селе Кондрашовка в результате обстрела горела хозяйственная постройка и гараж. Два человека травмированы. Один человек погиб.

Синегубов сообщил о 9 погибших в Харьковской области из-за вражеских обстрелов за минувшие сутки.

россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

"На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери. На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20", - указал Синегубов.