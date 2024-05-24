Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  10826 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  19412 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  50172 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  62162 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  122609 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  124217 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161808 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153514 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  136159 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115822 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Эксклюзив

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Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

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Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

В результате вечернего вражеского удара по Харькову была ранена женщина, по всей области сообщалось о повреждении зданий и инфраструктуры.

Война •   •  4643 просмотра
Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Народные депутаты, в частности члены комитета по вопросам национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.

политика •   •  18379 просмотра
Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, но процесс подготовки еще не закончился, поскольку они возвращаются в Европу, чтобы продолжить подготовку к прибытию в Украину и продолжить выполнение своих миссий.

Война •   •  4646 просмотра
Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

Российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в том числе сбросили управляемые авиабомбы на Курахово, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.

Война •   •  6208 просмотра
Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

Военнообязанный умер в областном военном комиссариате после того, как был признан годным к службе, что стало поводом для проведения служебного расследования.

Общество •   •  6196 просмотра
В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

Российские войска обстреляли гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, повредив пути, здания и вагоны, но обошлось без жертв, и поезда продолжают курсировать по расписанию.

Война •   •  7357 просмотра
россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Незаконная отгрузка растительного масла на причале №1 порта "Южный" в Одессе, полностью разрушенная дорога стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" - вот такие последствия "бурной" деятельности малоизвестной скандальной коммерческой структуры "Олсидз Блэк Си".

Экономика •   •  48728 просмотра
Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Демченко: стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и по направлению Сум

Пока продолжается российская агрессия против Украины, следует ожидать и быть готовыми к тому, что ситуация может развиваться на любом направлении, в том числе и на Сумщине, хотя сейчас российские войска не имеют достаточной силы для достижения стратегических целей на этой территории.

Война •   •  7591 просмотра
Демченко: стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и по направлению Сум

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Возобновление работы зернового коридора фактически спасло украинскую экономику, позволив сохранить потенциал аграрного сектора, рабочие места и поступление валютной выручки. Это было сделано благодаря Силам обороны Украины, которые установили контроль над акваторией Черного моря. Поэтому враг начал действовать через заинтересованных лиц.

Экономика •   •  61078 просмотра
Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Буданов поддерживает проведение подобных мероприятий, как "Форум российской оппозиции" во Львове - ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поддержал проведение "Форума российской оппозиции".

Война •   •  10644 просмотра
Буданов поддерживает проведение подобных мероприятий, как "Форум российской оппозиции" во Львове - ГУР