8 погибших, 44 пострадавших за сутки в Харьковской области из-за вражеских обстрелов

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов за минувшие сутки известно о 8 погибших и 44 пострадавших, среди которых двое детей, сообщили в пятницу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"Вчера в результате массированных обстрелов военными рф есть погибшие, десятки раненых, в том числе несовершеннолетние. Авиацией, артиллерией, минометами полностью разрушены и повреждены жилые дома, инфраструктурные объекты", - отметили в полиции и перечислили:

город Харьков. 23 мая в 10:40 военные российской федерации, посягая на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нанесли вражеский ракетный удар 5 ракетами из ЗРК С-300. В результате обстрела пострадало 28 граждан, из которых 7 погибли. Все гражданские. Повреждено частное предприятие, автомобили, инфраструктурный объект, административные помещения.

23 мая в 22:58 произошел вражеский обстрел УМПБ Д-30. Поврежден объект инфраструктуры. Без пострадавших.

город Люботин. 23 мая в 10:30 в результате вражеского ракетного обстрела 2 ракетами ЗРК С-300 повреждены 10 автомобилей, 28 зданий и сооружений. Пострадало 11 гражданских лиц.

город Дергачи. 23 мая в 14:05 в результате вражеского авиационного обстрела КАБ УМПБ Д-30 ранены 8 человек, в том числе 16-летний парень. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.

село Редкодуб. 23 мая в 14:50 в результате вражеского обстрела погиб 65-летний мужчина.

село Золочев. 23 мая в 10:05 в результате вражеского авиационного обстрела КАБ, ранены две женщины 73 и 72 лет. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гараж.

село Приколотное. 23 мая в 14:00 в результате вражеского авиационного обстрела КАБ ранена 41-летняя женщина.

село Рясное. 23 мая в 15:10 в результате вражеского обстрела БПЛА ранен 11-летний мальчик.

село Черкасские Тишки. 23 мая в 14:30 в результате вражеского обстрела РСЗО горел лес, хозяйственные постройки.

В Харькове 24 мая объявлено днем траура