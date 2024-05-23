В Харькове 24 мая объявлено днем траура

24-е мая объявлено Днем траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

"В знак скорби по погибшим сегодня, 23 мая, во время ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры, на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с траурной лентой", - сообщили в городском совете Харькова.

Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, объектах общественного питания и тому подобное.

Напомним

23 мая около 10:30 оккупанты попали по гражданскому предприятию Харькова. Произошло возгорание производственного цеха. Семь человек погибли.