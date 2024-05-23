У Харкові 24 травня оголошено днем жалоби

24-те травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

"На знак скорботи за загиблими сьогодні, 23 травня, під час ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний прапор з траурною стрічкою", - повдіомили у міській раді Харкова.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

Нагадаємо

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху. Семеро людей загинули.