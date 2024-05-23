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У Харкові до 17 збільшилась кількість постраждалих через атаку рф: Клименко показав пожежу на місці удару

У Харкові до 17 збільшилась кількість постраждалих через атаку рф: Клименко показав пожежу на місці удару

Київ • УНН

 • 33634 перегляди

17 людей загинули і 7 отримали поранення в результаті російського удару по Харкову, що спричинив велику пожежу на поліграфічному підприємстві.

Наразі внаслідок ворожого удару по Харкову вже відомо про 17 постраждалих, ще 7 людей загинули. Рятувальники борються з масштабною пожежею, яка виникла внаслідок одного із ударів по місту, написав голова МВС Ігор Клименко у Telegram, передає УНН

"Внаслідок сьогоднішніх ударів станом на цю хвилину загинуло 7 та постраждало 17 осіб", - повідомив Клименко. 

Голова МВС також вказав, що ДСНС борються з масштабною пожежею, що виникла через удар рф по місту. 

Доповнення 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що  рятувально-пошукова операція в місті триває. 

"На цю хвилину відомо про сімох загиблих, з них - 5 жінок, 1 чоловік, дані однієї особи ще встановлюються. Будуть проведені додаткові експертизи", - написав Синєгубов. 

За його словами, усі загиблі  - цивільні, працівники відомого підприємства, де друкували журнали, газети та іншу поліграфію. У момент ворожих ударів на підприємстві працювали близько 50 людей.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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