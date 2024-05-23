У Харкові до 17 збільшилась кількість постраждалих через атаку рф: Клименко показав пожежу на місці удару
Київ • УНН
17 людей загинули і 7 отримали поранення в результаті російського удару по Харкову, що спричинив велику пожежу на поліграфічному підприємстві.
Наразі внаслідок ворожого удару по Харкову вже відомо про 17 постраждалих, ще 7 людей загинули. Рятувальники борються з масштабною пожежею, яка виникла внаслідок одного із ударів по місту, написав голова МВС Ігор Клименко у Telegram, передає УНН.
"Внаслідок сьогоднішніх ударів станом на цю хвилину загинуло 7 та постраждало 17 осіб", - повідомив Клименко.
Голова МВС також вказав, що ДСНС борються з масштабною пожежею, що виникла через удар рф по місту.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що рятувально-пошукова операція в місті триває.
"На цю хвилину відомо про сімох загиблих, з них - 5 жінок, 1 чоловік, дані однієї особи ще встановлюються. Будуть проведені додаткові експертизи", - написав Синєгубов.
За його словами, усі загиблі - цивільні, працівники відомого підприємства, де друкували журнали, газети та іншу поліграфію. У момент ворожих ударів на підприємстві працювали близько 50 людей.