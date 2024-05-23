В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара

Сейчас в результате вражеского удара по Харькову уже известно о 17 пострадавших, еще 7 человек погибли. Спасатели борются с масштабным пожаром, который возник в результате одного из ударов по городу, написал глава МВД Игорь Клименко в Telegram, передает УНН.

"В результате сегодняшних ударов по состоянию на эту минуту погибло 7 и пострадало 17 человек", - сообщил Клименко.

Глава МВД также указал, что ГСЧС борются с масштабным пожаром, возникшим из-за удара рф по городу.

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Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что спасательно-поисковая операция в городе продолжается.

"На эту минуту известно о семи погибших, из них - 5 женщин, 1 мужчина, данные одного человека еще устанавливаются. Будут проведены дополнительные экспертизы", - написал Синегубов.

По его словам, все погибшие - гражданские, работники известного предприятия, где печатали журналы, газеты и другую полиграфию. В момент вражеских ударов на предприятии работали около 50 человек.