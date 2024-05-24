8 загиблих, 44 постраждалих за добу на Харківщині від ворожих обстрілів
Київ • УНН
23 травня в Харківській області 8 людей загинули і 44 постраждали, у тому числі двоє дітей, внаслідок масованих російських обстрілів, які пошкодили житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби в багатьох містах і селах.
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу відомо про 8 загиблих та 44 постраждалих, серед яких двоє дітей, повідомили у п'ятницю у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
"Вчора внаслідок масованих обстрілів військовими рф є загиблі, десятки поранених, у тому числі неповнолітні. Авіацією, артилерією, мінометами вщент зруйновані та пошкоджені житлові будинки, інфраструктурні об’єкти", - зазначили у поліції і перечислили:
- місто Харків. 23 травня о 10:40 військові російської федерації, посягаючи на територіальну цілісність та недоторканість України, завдали ворожого ракетного удару 5 ракетами з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу постраждало 28 громадян, з яких 7 загинули. Всі цивільні. Пошкоджено приватне підприємство, автомобілі, інфраструктурний об’єкт, адміністративні приміщення.
- 23 травня о 22:58 стався ворожий обстріл УМПБ Д-30. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Без постраждалих.
- місто Люботин. 23 травня о 10:30 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 2 ракетами ЗРК С-300 пошкоджено 10 автомобілів, 28 будівель та споруд. Постраждало 11 цивільних громадян.
- місто Дергачі. 23 травня о 14:05 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ УМПБ Д-30 поранено 8 людей, у тому числі 16-річний хлопець. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі.
- село Рідкодуб. 23 травня о 14:50 внаслідок ворожого обстрілу загинув 65-річний чоловік.
- село Золочів. 23 травня о 10:05 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ, поранені дві жінки 73 та 72 років. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гараж.
- село Приколотне. 23 травня о 14:00 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ поранена 41-річна жінка.
- село Рясне. 23 травня о 15:10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА поранений 11-річний хлопець.
- село Черкаські Тишки. 23 травня о 14:30 внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горів ліс, господарчі споруди.
У Харкові 24 травня оголошено днем жалоби23.05.24, 17:51 • 13924 перегляди