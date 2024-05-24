Жінка постраждала через вечірній ворожий обстріл Харкова, в області за добу 9 загиблих - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову була поранена жінка, по всій області повідомлялося про пошкодження будівель та інфраструктури.
Внаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову постраждала жінка, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
23:03, місто Харків. Внаслідок обстрілу в будівлю підприємства пошкоджено дах та фасад, вибито вікна. Постраждала жінка
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За його даними, також о 20:00 у селі Курилівка в Куп'янському районі внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
Також у Куп'янському районі, за його словами, о 10:02 у селі Кіндрашівка внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та гараж. Дві людини травмовані. Одна людина загинула.
Синєгубов повідомив про 9 загиблих у Харківській області через ворожі обстріли за минулу добу.
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"На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20", - вказав Синєгубов.