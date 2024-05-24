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росіяни вночі знову поцілили по залізничній інфраструктурі на Харківщині, поїзди продовжують курсувати - УЗ

Київ • УНН

 • 20586 перегляди

Російські війська обстріляли цивільну залізничну інфраструктуру в Харківській області, пошкодивши колії, будівлі та вагони, але обійшлося без жертв, і поїзди продовжують курсувати за розкладом.

Російські війська вночі знову обстріляли цивільну залізничну інфраструктуру в Харківській області, пошкодивши колії, будівлі та вагони, але обійшлося без жертв, і поїзди продовжують курсувати за розкладом, повідомили в п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда", - повідомили в УЗ у Telegram.

Зазначається, що обійшлося без жертв і травмованих.

"Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", - зазначили в УЗ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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