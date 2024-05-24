росіяни вночі знову поцілили по залізничній інфраструктурі на Харківщині, поїзди продовжують курсувати - УЗ
Київ • УНН
Російські війська обстріляли цивільну залізничну інфраструктуру в Харківській області, пошкодивши колії, будівлі та вагони, але обійшлося без жертв, і поїзди продовжують курсувати за розкладом.
Російські війська вночі знову обстріляли цивільну залізничну інфраструктуру в Харківській області, пошкодивши колії, будівлі та вагони, але обійшлося без жертв, і поїзди продовжують курсувати за розкладом, повідомили в п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда", - повідомили в УЗ у Telegram.
Зазначається, що обійшлося без жертв і травмованих.
"Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", - зазначили в УЗ.
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