россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

Российские войска ночью снова обстреляли гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, повредив пути, здания и вагоны, но обошлось без жертв, и поезда продолжают курсировать по расписанию, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.

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"Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу на Харьковщине. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда", - сообщили в УЗ в Telegram.

Отмечается, что обошлось без жертв и травмированных.

«Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику», - отметили в УЗ.

Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины: есть попадания, шесть железнодорожников ранены