Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины: есть попадания, шесть железнодорожников ранены

Зафиксировано попадание по нескольким объектам железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области во время серии ударов по Харьковской области 23 мая. Предварительно, шесть железнодорожников травмировались. сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

Страна-террорист продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковщины. Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области - говорится в сообщении Укрзализныци.

Как определяется, во время ударов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. Обошлось без жертв.

В Укрзализныце добавили, что поезда продолжают курсировать по графику.

Дополнение

Вследствие ударов рф по Харькову по обновленным данным шесть человек погибли, еще 16 получили ранения.