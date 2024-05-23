Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины: есть попадания, шесть железнодорожников ранены
Киев • УНН
Шестеро железнодорожников получили ранения в результате нападения россиян на объекты железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области 23 мая.
Зафиксировано попадание по нескольким объектам железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области во время серии ударов по Харьковской области 23 мая. Предварительно, шесть железнодорожников травмировались. сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
Страна-террорист продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковщины. Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области
Как определяется, во время ударов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. Обошлось без жертв.
В Укрзализныце добавили, что поезда продолжают курсировать по графику.
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Вследствие ударов рф по Харькову по обновленным данным шесть человек погибли, еще 16 получили ранения.
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