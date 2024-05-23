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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины: есть попадания, шесть железнодорожников ранены

Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины: есть попадания, шесть железнодорожников ранены

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 10:04  •  10356 просмотра

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Шестеро железнодорожников получили ранения в результате нападения россиян на объекты железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области 23 мая.

Зафиксировано попадание по нескольким объектам железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области во время серии ударов по Харьковской области 23 мая. Предварительно, шесть железнодорожников травмировались. сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.  

Страна-террорист продолжает наносить удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковщины.  Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким нашим объектам в городе и области

- говорится в сообщении Укрзализныци.

Как определяется, во время ударов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь. Обошлось без жертв.  

В Укрзализныце добавили, что поезда продолжают курсировать по графику. 

Дополнение

Вследствие ударов рф по Харькову по обновленным данным шесть человек погибли, еще 16 получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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