Ворог поцілив по залізничній інфраструктурі Харківщини: є влучання, шість залізничників поранені
Київ • УНН
Шестеро залізничників отримали поранення внаслідок нападу росіян на об'єкти залізничної інфраструктури в Харкові та області 23 травня.
Зафіксовано влучання по декількох обʼєктах залізничній інфраструктурі у Харкові та області під час серії ударів по Харківщині 23 травня. Попередньо, шість залізничників травмувались, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
Країна-терорист продовжує завдавати ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини. Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області
Як визначається, під час ударів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога. Обійшлося без жертв.
В Укрзалізниці додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком.
Доповнення
Внаслідок ударів рф по Харкову за оновленими даними шестеро людей загинули, ще 16 отримали поранення.