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Ворог поцілив по залізничній інфраструктурі Харківщини: є влучання, шість залізничників поранені

Київ • УНН

 • 25615 перегляди

Шестеро залізничників отримали поранення внаслідок нападу росіян на об'єкти залізничної інфраструктури в Харкові та області 23 травня.

Зафіксовано влучання по декількох обʼєктах залізничній інфраструктурі у Харкові та області під час серії ударів по Харківщині 23 травня. Попередньо, шість залізничників травмувались, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.  

Країна-терорист продовжує завдавати ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Харківщини.  Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області

- йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Як визначається, під час ударів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень. Їм надана медична допомога.   Обійшлося без жертв.  

В Укрзалізниці додали, що поїзди продовжують курсувати за графіком. 

Доповнення

Внаслідок ударів рф по Харкову за оновленими даними шестеро людей загинули, ще 16 отримали поранення. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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