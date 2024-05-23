Ворожа атака на Харків: кількість поранених збільшилась до 16
Київ • УНН
За уточненими даними голови Харківської обласної військової адміністрації, внаслідок російських ударів по Харкову загинуло 6 і поранено 16 людей.
Внаслідок ударів рф по Харкову за оновленими даними шестеро людей загинули , ще 16 отримали поранення, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
"На жаль, збільшилася кількість поранених - 16", - написав Синєгубов у Telegram.
Як вказав голова ОВА, за переднюю інформацію ворог завдав удари ракетами С-300.
Зеленський відреагував на удар рф по Харкову та області: закликав до більшої рішучості лідерів світу для захисту від терору23.05.24, 12:46 • 15477 переглядiв