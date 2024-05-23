Вражеская атака на Харьков: количество раненых увеличилось до 16

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  43473 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  87000 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  137799 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  137987 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133871 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114560 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121021 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117228 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120563 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113877 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  457556 просмотра

Вражеская атака на Харьков: количество раненых увеличилось до 16

По уточненным данным председателя Харьковской областной военной администрации, в результате российских ударов по Харькову погибли 6 и ранены 16 человек.

Война •   •  7660 просмотра
Вражеская атака на Харьков: количество раненых увеличилось до 16

Стоит ожидать, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в условия пересечения границы - Демченко

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, в ближайшее время можно ожидать изменений в правилах пересечения границы для граждан Украины, которые будут регулировать условия пересечения границы для определенных категорий.

Общество •   •  9126 просмотра
Стоит ожидать, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в условия пересечения границы - Демченко

Саакашвили проиграл в Европейском суде дело о нарушении его прав Грузией

Европейский суд по правам человека постановил, что в уголовном производстве против Михеила Саакашвили в Грузии не было нарушения его прав, признав обвинения обоснованными, а судебное разбирательство справедливым.

Новости Мира •   •  6947 просмотра
Саакашвили проиграл в Европейском суде дело о нарушении его прав Грузией

Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области: призвал к большей решимости лидеров мира для защиты от террора

Зеленский осудил жестокую российскую ракетную атаку на Харьков и Люботин, в результате которой погибли и были ранены люди, и призвал к большей глобальной решимости в борьбе с террором.

Война •   •  8696 просмотра
Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и области: призвал к большей решимости лидеров мира для защиты от террора

Сейчас темпы эвакуации уменьшились, однако все равно вчера было вывезено более 200 человек - Синегубов

Более 200 человек было эвакуировано из Волчанского и Липецкого районов вчера, несмотря на замедленный темп, в результате чего общее количество эвакуированных составило 10 990 человек, но во время эвакуации в результате вражеского обстрела погиб сотрудник милиции.

Общество •   •  7372 просмотра
Сейчас темпы эвакуации уменьшились, однако все равно вчера было вывезено более 200 человек - Синегубов

Целями сегодняшней атаки россиян по Харьковщине были предприятия и транспортная инфраструктура

Сегодня российские удары, в результате которых погибло по меньшей мере шесть человек, были направлены на гражданские объекты и транспортную инфраструктуру в Харькове и Харьковской области.

Война •   •  8110 просмотра
Целями сегодняшней атаки россиян по Харьковщине были предприятия и транспортная инфраструктура

В прошлом году более 20 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию - Минобороны

Более 20 000 военнослужащих прошли лечение в учреждениях, развернутых Министерством обороны в прошлом году, что свидетельствует о значительном увеличении масштабов реабилитационной работы.

Война •   •  9247 просмотра
В прошлом году более 20 тысяч военнослужащих прошли реабилитацию - Минобороны

Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

Шесть человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ударов по Харькову, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  9702 просмотра
Серия ударов по Харькову: уже известно о 6 погибших и 11 раненых

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона, добавив, что пограничники проверяют бумажные военно-учетные документы, а не электронные.

Общество •   •  9163 просмотра
Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

В реабилитационных центрах Украины потребность в протезировании среди пострадавших от войны ниже, чем ожидалось, благодаря эффективности догоспитальной медицинской помощи, которая позволяет сохранить не только жизнь, но и функциональность конечностей.

Война •   •  8247 просмотра
Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь