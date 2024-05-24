Кількість постраждалих через атаки рф на Харківщині за минулу добу перевищила пів сотні - поліція
Київ • УНН
Понад 50 людей постраждали в Харківській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів міста Харкова та трьох районів.
У Харківській області протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 50 людей, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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Протягом минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населеним пунктам Харківського, Богодухівського та Куп'янського районів.
За даними поліції, внаслідок російських обстрілів вісім людей загинули, ще 51 постраждали.
При цьому в ОВА раніше повідомляли про 9 загиблих.
Жінка постраждала через вечірній ворожий обстріл Харкова, в області за добу 9 загиблих - ОВА24.05.24, 09:34 • 16932 перегляди