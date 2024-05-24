На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб

С начала суток, 24 мая, на фронте зафиксировали 77 боевых столкновений. российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы прорвать украинскую оборону, стачивают в этих попытках свой наступательный потенциал. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг 12 раз пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурмовые действия продолжаются. Ситуация в районе Волчанска напряженная, но контролируемая Силами обороны.

Российская армия сегодня развязала в отношении этого населенного пункта воздушный террор: по городу прилетело уже всего восемь управляемых авиабомб. Еще двумя КАБами противник бил по району Белого Колодезя, один авиаудар нанес по Малой Даниловке.

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На Купянском направлении продолжаются шесть боевых столкновений из 18 с начала дня.

На Краматорском направлении в настоящее время происходит один бой. Всего за сегодня здесь произошло 12 боевых столкновений.

Потери российских захватчиков на Краматорском направлении с начала суток составляют: в живой силе - 25 человек убитыми и ранеными, в вооружении и военной технике - шесть единиц. Уничтожен один автомобиль оккупантов, поражены - пушка, наземная станция управления дронами, два автомобиля и одна единица спецтехники.

На Покровском направлении сейчас произошло уже 14 боевых столкновений. Противник при поддержке авиации пытается направить основные штурмовые усилия в районе населенных пунктов Новоалександровка и Новоселовка Первая. Ситуация контролируется нашими воинами.

На остальных направлениях, как заявили в Генштабе ситуация существенных изменений не претерпела.

Отмечается, что украинские войска принимают меры для удержания позиций, осуществляют контратакующие действия и уничтожают врага.

Наша авиация в течение дня поразила 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов. Ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, два объекта инфраструктуры и осуществили удаленное минирование одного района - отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко заявил, что украинские военные остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.

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