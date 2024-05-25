В Харьковской области россияне за сутки обстреляли Харьков и 5 районов, есть пострадавший

Вражеские ракетные удары повредили здания и транспортные средства в Харькове, а обстрелы вызвали разрушения в нескольких населенных пунктах региона, включая жилые кварталы, учебные заведения, известно об одном пострадавшем, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, вражеские обстрелы за прошедшие сутки фиксировали в Харькове и 5 районах Харьковской области:

00:59-01:42, город Харьков, Слободской район. В результате ракетных ударов С-300 повреждено здание учебного заведения. Повреждены 16 автомобилей, почти сотня выбитых окон в многоквартирных домах.

04:40, поселок Боровая, Изюмский район. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

01:00 село Коротич, Харьковский район. Произошел обстрел по территории.

19:00 поселок Купянск-Узловой. Произошел вражеский артобстрел. Повреждено учебное заведение.

15:07, село Малая Даниловка, Харьковский район. В результате обстрела повреждены жилые дома.

14:45, город Золочев, Богодуховский район. В результате обстрела возле детсада повреждены пять частных домовладений.

10:00, село Верхняя Писаревка, Чугуевский район. В результате обстрела пострадал мужчина.

Как отметил глава ОВА, в 09:30 в городе Купянск в результате подрыва на ВНП пострадал мужчина.

По его словам, всего эвакуировали 11 090 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

"Ha Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех", - сообщил Синеугбов.

"На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки", - указал глава ОВА.

На фронте зафиксировали 77 боевых столкновений, на двух направлениях продолжаются бои - Генштаб