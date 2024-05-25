Количество жертв в результате удара рф по "Эпицентру" в Харькове возросло до трех - ОВА 22 минуты назад • 614 просмотра

Лесной пожар под Киевом локализован, ситуация контролируется 29 минут назад • 1510 просмотра

Атака рф на Харьков: количество раненых в "Эпицентре" возросло до 40 39 минут назад • 10583 просмотра

NASA утверждает, что Starliner от Boeing безопасен для полетов "как есть" с небольшой утечкой гелия 50 минут назад • 9007 просмотра

Партизаны зафиксировали переброску ПВО на аэродром в Джанкое 53 минуты назад • 9459 просмотра

Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве час назад • 9096 просмотра

Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12 час назад • 20796 просмотра

В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать час назад • 18679 просмотра

Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень 2 часа назад • 18504 просмотра