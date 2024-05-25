Количество жертв в результате удара рф по "Эпицентру" в Харькове возросло до трех - ОВА
Киев • УНН
Три человека погибли в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове, 40 человек получили ранения.
В результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" количество жертв возросло до трех. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Стало известно о трех погибших в результате удара по строительному гипермаркету", - сообщил Синегубов.
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 40. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.
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