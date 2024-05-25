Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету

До четырех возросло количество погибших в результате удара по строительному супермаркету. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Рядом с местом попадания развернута работа штаба следственного управления, где родственники пропавших без вести могут предоставить свои образцы ДНК для идентификации тел, которые возможно будут найдены в помещении гипермаркета. Точное количество пострадавших устанавливается.

По словам начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко, обстрел был осуществлен двумя боеприпасами УМПБ Д-30. Попадание произошло непосредственно в помещение. Сразу занялся масштабный пожар на площади 15 тысяч метров.

По данным полиции, все погибшие и раненые - гражданские граждане, местные жители, которые приходили в супермаркет совершить покупки.

По факту обстрела следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

На месте попадания предварительно двух российских КАБов в Харькове могли находиться до 200 человек. Мэр города Игорь Терехов сообщил о большом количестве раненых и пропавших без вести.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары как сегодня по Харькову стали бы просто невозможными.

Количество жертв в результате удара рф по "Эпицентру" в Харькове возросло до трех - ОВА