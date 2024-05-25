Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  106408 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  133364 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  123987 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123324 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115503 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107383 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101469 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  97952 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  181083 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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20 мая 2024, 12:30  •  386364 просмотра

Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

В результате российских ударов по гипермаркету в Харькове погибли 5 человек, 40 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести.

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Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

В результате нападения россиян на гипермаркет в Харькове около 16 человек пропали без вести, 4 человека считаются погибшими, около 40 получили ранения.

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Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек

За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб

Вооруженные Силы Украины успешно отразили многочисленные наступательные и штурмовые операции российских войск на разных направлениях фронта, самые горячие бои шли на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

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За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб

Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25 - Зеленский

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили очередной российский истребитель Су-25 в Донецкой области.

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Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25 - Зеленский

Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету

Четыре гражданских лица погибли во время нападения россиян на строительный гипермаркет в Харькове, Украина.

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Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету

Более 300 человек похоронило под оползнем в Папуа-Новой Гвинее

Более 300 человек и более 1100 домов были погребены под землей в результате мощного оползня, который сравнял с землей отдаленную деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи.

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Более 300 человек похоронило под оползнем в Папуа-Новой Гвинее

Российский ракетный удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 14

В результате российского ракетного удара по центру Харькова были ранены 14 человек и повреждены жилые и административные здания.

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Российский ракетный удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 14

"Поскользнувшись на плитах дамбы, упал в воду": в Одесской области погиб 7-летний мальчик

7-летний мальчик утонул в пруду возле своего села в Одесской области, поскользнувшись и упав в воду во время купания с друзьями.

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"Поскользнувшись на плитах дамбы, упал в воду": в Одесской области погиб 7-летний мальчик

Количество жертв в результате удара рф по "Эпицентру" в Харькове возросло до трех - ОВА

Три человека погибли в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове, 40 человек получили ранения.

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Количество жертв в результате удара рф по "Эпицентру" в Харькове возросло до трех - ОВА

Лесной пожар под Киевом локализован, ситуация контролируется

Лесной пожар под Киевом локализован и продолжается тушение, ситуация пока контролируется.

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Лесной пожар под Киевом локализован, ситуация контролируется