Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5

Количество погибших в результате ударов рф по гипермаркету увеличилось до пяти. Спасатели нашли еще одно тело погибшего в «Эпицентре», сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Спасатели нашли еще одно тело погибшего в "Эпицентре" Написал Терехов

Напомним,

25 мая российские войска нанесли удар по Харькову. Известно о по меньшей мере 5 погибших, 40 раненых, а также 16 пропавших без вести.

Взрыв в Харькове прогремел около 16:02. После взрыва в Харькове вспыхнул пожар. Попадание - в строительный гипермаркет.

Увеличилось количество погибших во время удара россиян по строительному гипермаркету