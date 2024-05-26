Удар по Эпицентру в Харькове: установлены личности трех погибших

Российский удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове унес жизни 12 человек, 16 человек считаются без вести пропавшими. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на ГСЧС Украины.

Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванного прицельными ударами россии. Огонь распространился на более чем 13 тыс. кв. м. Благодаря непрерывной героической работе спасателей пожар полностью ликвидирован - говорится в сообщении.

Сообщается, что российский обстрел унес жизни 12 человек, еще 43 травмированы.

16 человек считаются без вести пропавшими.

На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается - отмечается в сообщении.

В ГСЧС отметили, что все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102.

Родственников первой линии призываю сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации - добавили в ГСЧС.

Дополнение

В субботу днем, 25 мая, россия нанесла удар авиационными боеприпасами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В тот же день вечером российские войска ударили по центру города.