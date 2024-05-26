Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14
Киев • УНН
В результате нападения россиян на торговый центр «Эпицентр» в Харькове погибли 14 человек, 16 считаются пропавшими без вести.
Из-за российского удара по торговому гипермаркету Эпицентр в Харькове количество погибших возросло до 14 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Количество погибших возросло до 14 человек
По его словам, над устранением последствий обстрелов работает профильный штаб - задействовано около 200 спасателей.
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Ранее сообщалось, что российский удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове унес жизни 12 человек, 16 человек считаются без вести пропавшими. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших.
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