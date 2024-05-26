Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 14

Из-за российского удара по торговому гипермаркету Эпицентр в Харькове количество погибших возросло до 14 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество погибших возросло до 14 человек - сообщил Синегубов.

По его словам, над устранением последствий обстрелов работает профильный штаб - задействовано около 200 спасателей.

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Ранее сообщалось, что российский удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове унес жизни 12 человек, 16 человек считаются без вести пропавшими. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших.