Удар рф по гипермаркету в Харькове: уже 15 погибших

В результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове количество погибших возросло до 15. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество погибших в результате удара по "Эпицентру" возросло до 15 человек - написал Синегубов в Telegram.

Ранее сообщалось, что российский удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове унес жизни 14 человек, 16 человек считаются без вести пропавшими. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших.