Удар рф по Эпицентру в Харькове: количество жертв возросло до 16

Из-за российского удара по торговому гипермаркету Эпицентр в Харькове количество погибших возросло до 16 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К сожалению, уже 16 погибших. Данные обновляются - написал Синегубов в Telegram.

Ранее сообщалось, что российский удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове унес жизни 15 человек, 16 человек считаются без вести пропавшими. У 10 граждан, родственников, которые уже обратились в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших.