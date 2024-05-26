Авиаудары рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 14 человек и ранения 44
Киев • УНН
По обновленным данным Харьковской областной прокуратуры, в результате российских авиаударов по гипермаркету в Харькове 44 человека получили ранения, 14 погибли, а 7 считаются пропавшими без вести.
По обновленным данным о последствиях российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове пока установлены ранения 44-х и гибель 14-и человек. Без вести пропавшими без вести считаются семь человек. Об этом в воскресенье сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Сейчас установлены ранения 44-х и гибель 14-и человек. Идентифицировано 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама
Также сообщается, что найдено четыре фрагмента тел человека. Сейчас без вести пропавшими считаются семь человек.
Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что из-за российского удара по торговому гипермаркету Эпицентр в Харькове количество погибших возросло до 16 человек.
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