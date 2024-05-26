В Харькове завтра День траура по погибшим в результате удара рф
Киев • УНН
27 мая в Харькове День траура в память о 14 погибших в результате российского ракетного удара по гипермаркету.
Завтра, 27 мая, в Харькове объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара по гипермаркету, в результате погибли 14 человек. Об этом сообщили в Харьковском городском совете, передает УНН.
27-е мая объявлено Днем траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов
Как сообщается, в знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой.
Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и тому подобное.
Дополнение
По обновленным данным о последствиях российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове пока установлены ранения 44-х и гибель 14-и человек. Без вести пропавшими без вести считаются семь человек.
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