В Харькове завтра День траура по погибшим в результате удара рф

Завтра, 27 мая, в Харькове объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара по гипермаркету, в результате погибли 14 человек. Об этом сообщили в Харьковском городском совете, передает УНН.

27-е мая объявлено Днем траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов - говорится в сообщении.

Как сообщается, в знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой.

Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и тому подобное.

Дополнение

По обновленным данным о последствиях российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове пока установлены ранения 44-х и гибель 14-и человек. Без вести пропавшими без вести считаются семь человек.