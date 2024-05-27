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Удар рф по гіпермаркету у Харкові: підтверджено загибель 16 людей, ще 45 отримали поранення

Київ • УНН

 • 93561 перегляди

Внаслідок російського удару по гіпермаркету в Харкові загинуло 16 людей, 45 отримали поранення, а 5 вважаються зниклими безвісти.

Внаслідок удару рф по  будівельному гіпермаркету у Харкові за оновленими даними 16 людей загинуло, ще 45 отримали поранення. Безвісти зниклими залишаються 5 людей. Про це у понеділок повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН

Оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові. Кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено всього 45 осіб. Безвісти зниклими залишаються 5 людей

- йдеться у повідомленні.

Раніше в ДСНС підтверджували загибель 15 людей через ворожий удар по гіпермаркету у Харкові. 

Сьогодні  у Харкові оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російського удару. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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