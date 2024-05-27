Удар рф по гіпермаркету у Харкові: підтверджено загибель 16 людей, ще 45 отримали поранення
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по гіпермаркету в Харкові загинуло 16 людей, 45 отримали поранення, а 5 вважаються зниклими безвісти.
Внаслідок удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові за оновленими даними 16 людей загинуло, ще 45 отримали поранення. Безвісти зниклими залишаються 5 людей. Про це у понеділок повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові. Кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено всього 45 осіб. Безвісти зниклими залишаються 5 людей
Раніше в ДСНС підтверджували загибель 15 людей через ворожий удар по гіпермаркету у Харкові.
Сьогодні у Харкові оголошено День жалоби в пам'ять про жертв російського удару.