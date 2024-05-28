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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поисковые работы на месте удара по гипермаркету в Харькове продолжаются круглосуточно - Терехов

Поисковые работы на месте удара по гипермаркету в Харькове продолжаются круглосуточно - Терехов

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 06:49  •  8559 просмотра

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Поисковые работы на месте российской атаки на гипермаркет в Харькове продолжаются круглосуточно, но осложняются значительными разрушениями, пеплом и постоянными воздушными тревогами.

Поисковые работы на месте удара по харьковскому "Эпицентру" продолжаются круглосуточно, но они усложняются из-за многих разрушений, пепла и постоянных воздушных тревог. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Поисковые работы продолжаются круглосуточно. К сожалению, работы очень осложнены, потому что очень много разрушений, пепла и спасателям приходится очень трудно. Кроме этого, у нас воздушные тревоги и спасатели не могут пренебрегать этим. Очень часто приходится делать перерывы из-за них, но круглосуточно продолжаются работы, поисковые работы. Всего вообще работают более 300 человек - это работники ГСЧС, Национальной полиции, наши коммунальные предприятия, которые помогают расчищать эти завалы. Работы продолжаются

- сказал Терехов.

Напомним

В субботу, 25 мая, оккупанты попали в строительный гипермаркет в Харькове.

Полиция идентифицировала 14 тел, обнаруженных на месте вражеского обстрела по гипермаркету Харькова.

По вчерашним данным в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове погибло 18 человек, еще ранены 48 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
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