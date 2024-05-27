Вже 18 загиблих через ворожий удар по гіпермаркету в Харкові - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по харківському гіпермаркету загинуло 18 людей, 48 отримали поранення, а 5 досі вважаються зниклими безвісти.
За оновленими даними внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету у Харкові загинуло 18 людей, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельному центрі. Кількість загиблих зросла до 18
Також за його словами, поранено 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 людей.
Раніше повідомлялось по 17 жертв атаки рф.