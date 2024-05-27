Вже 18 загиблих через ворожий удар по гіпермаркету в Харкові - ОВА

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Київ • УНН

 • 15778 перегляди

Внаслідок російського удару по харківському гіпермаркету загинуло 18 людей, 48 отримали поранення, а 5 досі вважаються зниклими безвісти.

За оновленими даними внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету у Харкові загинуло 18 людей, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельному  центрі. Кількість загиблих зросла до 18

- написав Синєгубов у Telegram.

Також за його словами,  поранено 48 людей.  Безвісти зниклими залишаються 5 людей.

Раніше повідомлялось по 17 жертв атаки рф. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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