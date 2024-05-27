Удар рф по гіпермаркету у Харкові: збільшилась кількість загиблих та постраждалих
Київ • УНН
За оновленими даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок авіаудару російської авіації по гіпермаркету в Харкові загинуло 17 людей, 48 отримали поранення, а 5 вважаються зниклими безвісти.
За оновленими даними внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові загинуло 17 людей, 13 із яких вдалось ідентифікувати. Також поранення отримали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5. Про це повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
"Станом на зараз кількість загиблих зросла до 17. Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Також повідомляється, що внаслідок удару рф по гіпермаркету поранення отримали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб.
Раніше повідомлялось про 16 жертв атаки рф на гіпермаркет у Харкові. Сьогодні в місті - День жалоби.