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Удар рф по гіпермаркету у Харкові: збільшилась кількість загиблих та постраждалих

Київ • УНН

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За оновленими даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок авіаудару російської авіації по гіпермаркету в Харкові загинуло 17 людей, 48 отримали поранення, а 5 вважаються зниклими безвісти.

За оновленими даними  внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові загинуло 17 людей, 13 із яких вдалось ідентифікувати. Також поранення отримали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5. Про це повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН

"Станом на зараз кількість загиблих зросла до 17. Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів", - йдеться у повідомленні прокуратури. 

Також повідомляється, що внаслідок удару рф по гіпермаркету поранення отримали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб.

Раніше повідомлялось про 16 жертв атаки рф на гіпермаркет у Харкові. Сьогодні в місті - День жалоби

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