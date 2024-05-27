Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших
Киев • УНН
По обновленным данным Харьковской областной прокуратуры, в результате авиаудара российской авиации по гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 48 получили ранения, а 5 считаются пропавшими без вести.
По обновленным данным в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 13 из которых удалось идентифицировать. Также ранения получили 48 человек. Без вести пропавшими без вести остаются 5. Об этом сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
"По состоянию на сейчас количество погибших возросло до 17. Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Также сообщается, что в результате удара рф по гипермаркету ранения получили 48 человек. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.
Ранее сообщалось о 16 жертвах атаки рф на гипермаркет в Харькове. Сегодня в городе - День траура.
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших
В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали
Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны
На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления
В Украине впервые успешно протестировали 5G
После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов
На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали
Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз
Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая
Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне
Популярные
Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм
Публикации
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших
По обновленным данным Харьковской областной прокуратуры, в результате авиаудара российской авиации по гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 48 получили ранения, а 5 считаются пропавшими без вести.
В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали
Около десяти автомобилей загорелись на киевской штрафплощадке на улице Канальной, пожарные и полиция работают над локализацией пожара.
Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны
Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления во втором чтении и в целом.
На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления
На оккупированных территориях Херсонской области российские казаки проводят в школах пропагандистские уроки под названием "политинформация", рассказывая детям о "русском мире" и показывая фильмы, прославляющие россию.
В Украине впервые успешно протестировали 5G
Украина впервые успешно протестировала технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, несмотря на продолжающуюся войну.
После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов
Собор Парижской Богоматери в Париже, который подвергся разрушительному пожару в 2019 году, приближается к завершению реставрации и планируется вновь открыть для посетителей 8 декабря 2024 года, как раз к Парижской Олимпиаде.
На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали
На улице Лабораторной в Печерском районе произошла утечка воды, но водоснабжение жилых домов не пострадало, специалисты работают над поиском и устранением причины утечки.
Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз
Сервисом еЧерга воспользовались более миллиона раз для пересечения украинской границы. В системе уже зарегистрировано более 100 000 пользователей из разных стран, включая водителей и перевозчиков.
Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая
27 мая российские военные нанесли авиаудары по поселку Мартовое Харьковской области, в результате чего была ранена 69-летняя женщина и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне
Украина ожидает получить следующий транш финансирования МВФ в 2,2 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования в июне после успешных переговоров по четвертому пересмотру программы.