Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших

По обновленным данным в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 13 из которых удалось идентифицировать. Также ранения получили 48 человек. Без вести пропавшими без вести остаются 5. Об этом сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

"По состоянию на сейчас количество погибших возросло до 17. Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Также сообщается, что в результате удара рф по гипермаркету ранения получили 48 человек. Без вести пропавшими без вести остаются 5 человек.

Ранее сообщалось о 16 жертвах атаки рф на гипермаркет в Харькове. Сегодня в городе - День траура.