Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

По обновленным данным в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове погибли 18 человек, сообщил в понедельник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Обновлена информация о погибших в торговом центре. Количество погибших возросло до 18 - написал Синегубов в Telegram.

Также по его словам, ранены 48 человек. Без вести пропавшими остаются 5 человек.

Ранее сообщалось по 17 жертв атаки рф.