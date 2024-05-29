Удар рф по "Епіцентру" в Харкові: пошукові роботи завершено

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Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

У Харкові завершились пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня. Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії 

- повідомив Клименко.

Додамо

За словами міністра, криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. 

Нагадаємо

Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

Ворожий удар по харківському "Епіцентру": вже 19 загиблих29.05.24, 09:58 • 29014 переглядiв

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