Удар рф по "Епіцентру" в Харкові: пошукові роботи завершено
Київ • УНН
Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.
У Харкові завершились пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня. Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії
Додамо
За словами міністра, криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.
Нагадаємо
Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.
Ворожий удар по харківському "Епіцентру": вже 19 загиблих29.05.24, 09:58 • 29014 переглядiв